“Sta per esplodere”: salvati all’ultimo momento dalla barca in fiamme | VIDEO

Un video ha catturato il momento drammatico in cui una famiglia salvato 2 persone mentre la loro barca veniva avvolta dalle fiamme in Michigan (USA). Due persone sono rimaste bloccate a bordo di un’imbarcazione mentre veniva interessata dal un incendio nella West Grand Traverse Bay. “È troppo tardi“, si sente nel video. “È troppo tardi. Scendete dalla barca. Sta per esplodere“.

Con l’intensificarsi delle fiamme, la coppia è stata costretta a prendere una decisione terribile: saltare fuori bordo. Fortunatamente Nathan Greenwood e sua moglie erano in barca nelle vicinanze e sono stati in grado di soccorrerli.

“Sapevo che se non fossero scesi dalla barca, sarebbero svenuti per l’inalazione del fumo, il calore, o alla fine sarebbe esplosa“, ha detto Nathan. “È davvero una fortuna, perché entro 3 secondi da quando sono saltati giù dalla barca, è esplosa“.

A pair of boaters on West Grand Traverse Bay, Michigan, were rescued after good Samaritans urged them to jump off their flaming vessel before it exploded (via TMX) pic.twitter.com/qUxVYOdyX5

— NowThis (@nowthisnews) August 3, 2023