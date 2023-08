Santanastasio (Archeoclub D’Italia): “Tuteliamo il patrimonio culturale dei piccoli borghi e delle città di costiera”

MeteoWeb

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) ha dichiarato: “Tuteliamo il patrimonio culturale dei piccoli borghi e delle città di costiera. Archeoclub D’Italia condivide la campagna contro l’abbattimento di Villa Torlonia a Senigallia. In questi giorni abbiamo lanciato anche un chiaro appello per il recupero della Fortificazione di Spoltore, in Abruzzo”. Santanastasio ha aggiunto: “Archeoclub D’Italia, sede di Senigallia, si oppone all’abbattimento di Villa Torlonia che ha un valore inestimabile perché costruita per essere abitata da Luciano Bonaparte. Dobbiamo sempre tutelare il patrimonio culturale e darlo alla città. Per questo motivo aderiamo alla petizione contro l’abbattimento di Villa Torlonia a Senigallia. Anche a livello nazionale appoggiamo la campagna della sede locale di Senigallia”.

Inoltre, Archeoclub D’Italia lancia appello anche per il rilancio della Fortificazione di Spoltore. Santanastasio ha aggiunto: “Si tratta di una delle prime fortificazioni in muratura dell’Adriatico centrale che risale ai primi anni del X secolo. Si trova in provincia di Pescara, in Abruzzo. Nei giorni scorsi Archeoclub D’Italia, sede di Pescara ha lanciato un appello chiaro affinché possa essere salvata la Fortificazione di Spoltore e anche rilanciata dal punto di vista promozionale“. Santanastasio ha concluso: “Dobbiamo ricordarci che i borghi rappresentano un grande dono e non sono mete turistiche secondarie, soprattutto i centri storici sono protagonisti del turismo lento che in Italia produce almeno più di 3 milioni di turisti l’anno e supera il 3% di tutto il turismo”.