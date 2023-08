Sardegna: incendio nel Nuorese, chiuso tratto tra Sinicola e Olbia

MeteoWeb

A causa di un incendio in provincia di Nuoro, è stato provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 131DCN “Diramazione Centrale Nuorese“. Si tratta del tratto dal km 92 al km 145 tra Siniscola e Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti nel posto per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Il personale delle Forze dell’Ordine e di ANAS è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.