Saturno al massimo splendore: è grande e luminoso, evento imperdibile nel cielo d’agosto

Saturno sta per diventare molto luminoso, raggiungendo la posizione migliore durante il 2023. Domenica 27 agosto il 6° pianeta dal Sole raggiungerà la cosiddetta “opposizione“. È una data importante per gli astrofili perché non solo sarà ben posizionato e risplenderà intensamente, ma sarà visibile per tutta la notte. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per vedere Saturno al massimo splendore.

Cos’è l’opposizione di Saturno

L’opposizione di Saturno si verifica quando la Terra passa tra il pianeta e il Sole. Poiché Saturno impiega 29,4 anni per orbitare attorno al Sole e la Terra solo un anno, ciò accade una volta ogni 378 giorni, o 54 settimane. Il lento tragitto orbitale di Saturno implica che in quel momento si sarà spostato solo di 1/29 intorno al Sole, quindi rimarrà più o meno nella stessa regione del cielo notturno per alcuni anni.

Tutti i pianeti esterni (o “superiori”) – Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno – entrano in opposizione, sebbene l’orbita relativamente veloce di Marte (687 giorni) comporta che il Pianeta Rosso si trovi in opposizione una volta ogni 26 mesi. Per tutti gli altri avviene un’opposizione quasi tutti gli anni.

Dato che la Terra si trova tra il Sole e il pianeta, il disco di Saturno sarà completamente illuminato, dal nostro punto di vista. Quindi Saturno apparirà più grande e più luminoso.

Quando vedere Saturno in “opposizione”

L’opposizione di Saturno quest’anno avverrà domenica 27 agosto, ma il “Signore degli Anelli” è già in ottime condizioni di visibilità, e lo sarà per settimane.

Perché vedere Saturno in “opposizione”

L’opposizione è di gran lunga il periodo migliore dell’anno per guardare Saturno, innanzitutto perché suo disco e i suoi anelli sono brillanti, con una magnitudine di 0,4. Inoltre, poiché Saturno e la Terra sono alla minima distanza, la dimensione apparente del disco del pianeta (19 secondi d’arco) e degli anelli (44 secondi d’arco) saranno al massimo. Il pianeta con gli anelli sarà visibile per tutta la notte: sorge al tramonto e tramonta all’alba.

Dove trovare Saturno nel cielo notturno

Il pianeta si trova attualmente all’interno della costellazione dell’Acquario, che è visibile a Sud. E’ possibile scorgerlo abbastanza facilmente come una brillante luce giallastra. Con il progredire della notte, Saturno si sposterà più in alto nel cielo, anche se dalle medie latitudini dell’emisfero settentrionale non sarà mai particolarmente alto.

Come vedere gli anelli di Saturno

Gli anelli di Saturno sono visibili solo con un telescopio. Qualsiasi piccolo strumento è sufficiente. Per una visione migliore è meglio utilizzare un telescopio con un’apertura di 150 mm o superiore.

Le future opposizioni

Ecco le date in cui Saturno sarà in opposizione nei prossimi anni:

8 settembre 2024

25 settembre 2025

4 ottobre 2026

17 ottobre 2027

30 ottobre 2028

12 novembre 2029

27 novembre 2030

11 dicembre 2031

24 dicembre 2032

7 gennaio 2034