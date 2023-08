Scarica di sassi sul Monte Bianco: giovane alpinista muore davanti agli occhi del padre

MeteoWeb

Tragedia sul Monte Bianco, dove un alpinista finlandese ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica di sassi. Lunedì 21 agosto, la prefettura dell’Alta Savoia aveva invitato a rimandare le salite lungo la via normale francese al Monte Bianco a causa del forte pericolo di cadute di pietre legato al caldo in quota ma non è bastato. L’alpinista, un giovane di 25 anni, è morto verso le 13.30 dopo essere stato colpito da una scarica di sassi lungo il canale del Gouter, a circa 3.500 metri di quota, proprio dove le autorità transalpine avevano indicato il maggior pericolo. I<

l giovane – riporta la stampa transalpina – era in compagnia del padre, che risulta illeso e che ha dato l’allarme dopo aver assistito all’incidente. Sul posto è intervenuta la gendarmeria di Chamonix (Francia) in elicottero.