Sciame sismico ai Campi Flegrei: controlli di Anas sulle strade

In seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Napoli, nell’area dei Campi Flegrei, Anas ha attivato i protocolli previsti per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione in caso di sisma. In particolare, si legge in una nota, “i tecnici Anas specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti, hanno provveduto ad eseguire specifici controlli e verifiche tecniche sulle opere della strada statale 7 IV Domitiana e sulla SS686 Di Quarto, in prossimità dell’epicentro dello sciame sismico. Le attività al momento non hanno evidenziato danni strutturali o necessità di limitare la circolazione”.