Scioglimento dei ghiacciai: a rischio la riproduttività del pinguino imperatore

La perdita di ghiaccio marino antartico e’ alla base del catastrofico deficit riproduttivo del pinguino imperatore. Lo dimostra lo studio del British Antarctic Survey, pubblicato oggi su Communications Earth & Environment. E’ stata registrata, fra le colonie di pinguini imperatore che abitano una regione dell’Antartide in cui si e’ verificata una perdita totale di ghiaccio marino nel 2022, una stagione fallimentare per la loro riproduzione.

La scoperta avvalora le previsioni secondo cui oltre il 90% delle colonie di pinguini imperatore saranno quasi estinte entro la fine del secolo, in base alle attuali tendenze del riscaldamento globale. I ricercatori hanno discusso sull’alta probabilita’ per cui nessun pulcino sia sopravvissuto da quattro delle cinque colonie di pinguini imperatore conosciute nel Mare di Bellingshausen centrale e orientale.

La perdita di ghiaccio marino

Gli scienziati hanno esaminato le immagini satellitari che mostravano la perdita di ghiaccio marino nei siti di riproduzione, ben prima che i pulcini sviluppassero piume impermeabili. I pinguini imperatore dipendono da un ghiaccio marino stabile e saldamente attaccato alla costa, chiamato ghiaccio veloce, per la maggior parte dell’anno, da aprile a gennaio.

Una volta giunti nel sito di riproduzione prescelto, i pinguini depongono le uova nell’inverno antartico, da maggio a giugno. Le uova si schiudono dopo 65 giorni, ma i pulcini non si riproducono fino all’estate, tra dicembre e gennaio. All’inizio di dicembre 2022, l’estensione del ghiaccio marino antartico aveva raggiunto il precedente minimo storico stabilito nel 2021.

La perdita piu’ estrema e’ stata osservata nella regione centrale e orientale del Mare di Bellingshausen, a ovest della Penisola Antartica, dove si e’ registrata una perdita del 100% di ghiaccio marino nel novembre 2022. “Non abbiamo mai visto i pinguini imperatore non riprodursi, su questa scala, in una sola stagione”, ha dichiarato Peter Fretwell, autore principale dello studio. “La perdita di ghiaccio marino in questa regione durante l’estate antartica ha reso molto improbabile la sopravvivenza dei pulcini spostati”, ha continuato Fretwell.

L’habitat del pinguino imperatore

E’ noto che i pinguini imperatore sono molto vulnerabili in un clima in via di riscaldamento e le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che eventi estremi di perdita di ghiaccio marino come questo diventeranno sempre piu’ frequenti e diffusi. Dal 2016, l’Antartide ha registrato i quattro anni con la piu’ bassa estensione di ghiaccio marino in 45 anni di registrazioni satellitari, con i due anni piu’ bassi nel 2021 – 2022 e 2022 – 2023. Tra il 2018 e il 2022, il 30% delle 62 colonie note di pinguini imperatore in Antartide sono state colpite da una perdita parziale o totale di ghiaccio marino.

Sebbene sia difficile collegare immediatamente specifiche stagioni estreme ai cambiamenti climatici, l’attuale generazione di modelli climatici prevede un declino a lungo termine dell’estensione del ghiaccio marino. In passato, i pinguini imperatore hanno reagito alla perdita di ghiaccio marino spostandosi in siti piu’ stabili l’anno successivo. Tuttavia, gli scienziati sostengono che questa strategia non funzionera’ se l’habitat del ghiaccio marino viene colpito in un’intera regione.

Le popolazioni di pinguini imperatore non sono mai state soggette a caccia su larga scala, perdita di habitat, pesca eccessiva o altre interazioni antropiche locali nell’era moderna. Inusualmente per una specie vertebrata, il cambiamento climatico e’ considerato l’unico fattore importante che influenza la variazione della popolazione a lungo termine.

Le ricerce

Recenti tentativi di prevedere l’andamento delle popolazioni di pinguini imperatore, in base alle previsioni sulla perdita di ghiaccio marino, ne hanno dipinto un quadro desolante mostrando che, se gli attuali tassi di riscaldamento persistono, oltre il 90% delle colonie sara’ quasi estinto entro la fine di questo secolo. Tutte e cinque le colonie studiate, scoperte negli ultimi 14 anni grazie alle immagini satellitari, hanno dimostrato di tornare ogni anno nello stesso luogo per riprodursi, con un solo precedente caso di fallimento della riproduzione a Bryan Peninsula nel 2010.

Negli ultimi sette anni, il ghiaccio marino intorno all’Antartide e’ diminuito in modo significativo. Alla fine del dicembre 2022, l’estensione del ghiaccio marino era la piu’ bassa mai registrata in 45 anni di registrazioni satellitari. Nel Mare di Bellingshausen, sede delle colonie di pinguini oggetto di questo studio, il ghiaccio marino ha iniziato a riformarsi solo alla fine di aprile del 2023.

“In questo momento, nell’agosto 2023, l’estensione del ghiaccio marino in Antartide e’ ancora molto al di sotto di tutti i precedenti record per questo periodo dell’anno”, ha affermato Caroline Holmes, scienziata del clima polare presso il BAS. “Questo documento rivela in modo drammatico la connessione tra la perdita di ghiaccio marino e l’annientamento dell’ecosistema”, ha commentato Jeremy Wilkinson, fisico dei ghiacci marini presso il BAS. “Non c’e’ piu’ tempo”, ha ammonito.