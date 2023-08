Sclerosi multipla vascolare: gli aggiornamenti sulla malattia

MeteoWeb

E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Annals of Medicine & Surgery un articolo intitolato “Sclerosi multipla vascolare: affrontare la patogenesi, la genetica, i fattori pro-angiogenici e le anomalie vascolari, insieme al ruolo dell’intervento vascolare” (Vascular multiple sclerosis: addressing the pathogenesis, genetics, pro-angiogenic factors, and vascular abnormalities, along with the role of vascular intervention).

Secondo alcuni ricercatori indiani, la disfunzione dell’epitelio, la rottura della barriera emato-encefalica e la conseguente infiltrazione di leucociti e cellule T nel sistema nervoso centrale definiscono la sclerosi multipla vascolare. La sclerosi multipla (SM) colpisce circa 2,5 milioni di persone in tutto il mondo, è la principale causa di deterioramento neurologico nei giovani adulti e può avere una varietà di progressioni e conseguenze.

Nonostante le significative scoperte nel campo dell’immunologia e della biologia molecolare, la causa principale della SM non è ancora del tutto compresa, così come i fattori immunologici scatenanti e le vie causali. Recenti ricerche sulle anomalie vascolari associate alla SM suggeriscono che una componente vascolare può essere fondamentale per l’eziologia della SM, e in realtà può esserci un’entità completamente nuova nella classificazione già disponibile della sclerosi multipla, che può essere chiamata “Sclerosi multipla vascolare”.

A differenza delle solite altre cause di SM, la SM vascolare non dipende da meccanismi fisiopatologici autoimmuni, ma è causata dalla patologia dei vasi sanguigni. Questa recensione mira ad analizzare in modo approfondito le informazioni esistenti e gli aggiornamenti sui risultati sparsi disponibili di genetica, fattori pro-angiogenetici e anomalie vascolari in questo importante spettro, gli aspetti vascolari della sclerosi multipla.