Scoperta tomba antica durante lavori nel Salernitano

Una tomba antica e’ stata rinvenuta questa mattina in via Belvedere a Battipaglia, nel Salernitano. La scoperta e’ avvenuta in modo del tutto fortuito mentre erano in corso lavori sulle reti idriche. Sotto alcune tubature e’ stato trovato un sarcofago in pietra completo di copertura.

Il reperto e’ stato lasciato sul posto e l’area e’ stata messa in sicurezza. I lavori sono stati sospesi. Nel frattempo, l’Asis, l’azienda salernitana delle reti e degli impianti, ha gia’ allertato la Soprintendenza di Salerno, cui spettano tutti gli accertamenti e le verifiche per stabilire l’epoca di appartenenza della tomba.