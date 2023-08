Scoperto nuovo serpente in Perù, prende il nome di Harrison Ford

MeteoWeb

A un serpente scoperto di recente in Perù è stato dato il nome dall’attore Harrison Ford: “Tachymenoides Harrisonfordi”. Il serpente, lungo solo circa 40 cm, prende il nome dall’interprete di “Indiana Jones” per il lavoro e l’impegno dell’attore per il clima. Questo riconoscimento arriva a seguito di uno studio pubblicato sul Journal of Herpetology. Contrariamente al suo famoso personaggio sullo schermo Indiana Jones, si dice che Ford abbia una vera passione per i serpenti e abbia “formato una rapida connessione” con questa nuova scoperta, come riportato dall’organizzazione no profit ambientale Conservation International, un’organizzazione presieduta dall’attore.