Scosse di terremoto a Sud di Parma, epicentro tra Montechiarugolo e Felino | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Serie di scosse di terremoto avvertite nella notte in provincia di Parma: l’INGV segnala in particolare un sisma magnitudo ML 2.4 avvenuto alle 02:24 a 6 km Ovest da Montechiarugolo (PR), un evento magnitudo ML 2.0 avvenuto alle 03:38 a 5 km Est da Felino (PR), e infine una scossa magnitudo ML 2.2 alle 03:53 localizzata a 7 km E Felino (PR), Tutti gli eventi hanno avuto ipocentro tra 13 e 16 km di profondità. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.