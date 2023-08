Siccita: ad Imperia da domani rubinetti chiusi dalle 24 alle 5

MeteoWeb

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di uso di acqua potabile su tutto il territorio del Comune dalle 00 alle 5: a partire dalla mezzanotte del 23 agosto e sino alle 24 del prossimo 10 settembre, tranne che in caso di revoca anticipata. Eventuali deroghe potranno essere accordate solo per motivate esigenze.

L’ordinanza fa seguito alla nota emanata dallo stesso Claudio Scajola, in qualita’ di Commissario ad acta dell’Ato idrico, con la quale e’ stato fornito indirizzo ai Comuni gestiti da Rivieracqua di limitare l’uso dell’acqua potabile nella fascia oraria notturna per la necessita’ tecnica di contenere i consumi lungo l’adduttrice principale del Roja al fine di garantire la funzionalita’ delle erogazioni fino all’ultimo Comune servito (Andora, in provincia di Savona) e nelle aree collinari.

“Gli interventi messi in campo nell’ultimo anno ci hanno permesso di avere un’estate meno difficile rispetto al 2022 – fa sapere Scajola – ma comunque critica. Gli altri lavori in programma, che prevedono anche nuove fonti approvvigionamento a monte, ci permetteranno di superare in maniera strutturale l’emergenza nel prossimo futuro. Per questa coda dell’estate, insieme ai tecnici, riteniamo che il non utilizzo dell’acqua nelle ore notturne possa permettere di riequilibrare la rete e garantire l’acqua a tutti”.