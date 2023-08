La siccità blocca il Canale di Panama, 200 navi in attesa

MeteoWeb

Alla luce di una grave siccità che ha colpito Panama, oltre 200 navi sono in attesa di attraversare il Canale, dopo che le autorità hanno bloccato il transito per conservare l’acqua: è quanto ha riferito il Wall Street Journal, citando i dati del traffico dello snodo marittimo. I transiti giornalieri sarebbero scesi a 32 il mese scorso rispetto alla media di 36 in condizioni normali, e le navi in attesa di attraversarlo stanno aumentando.

Il Canale utilizza tre volte più acqua di New York City ogni giorno per funzionare e collegare l’Oceano Atlantico con il Pacifico: per reintegrare il bacino, si fa affidamento sulle precipitazioni ma se non vi sono precipitazioni sufficienti, i transiti delle navi vengono ridotti e quelli che attraversano pagano prezzi pesanti che aumentano a loro volta i costi di trasporto.

“Il grande svantaggio che il Canale di Panama ha come rotta marittima, è che noi operiamo con acqua dolce, mentre altri usano acqua di mare,” aveva dichiarato in precedenza l’amministratore del canale Ricaurte Vasquez. “Dobbiamo trovare altre soluzioni per rimanere una rotta rilevante per il commercio internazionale. Se non ci adattiamo, moriremo“.

Nel 2022 hanno attraversato il canale in media 40 navi al giorno, numero che ora è sceso a 32 per risparmiare acqua. Per ogni nave vengono utilizzati 200 milioni di litri di acqua dolce per farla passare attraverso le chiuse, che poi vengono scaricati in mare.