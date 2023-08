Siccità, Copernicus: “attenzione” per il 14% del territorio Ue, “allarme” per il 10%

MeteoWeb

Nell’infografica di GEA-AFP, la mappa dell’Osservatorio europeo della siccità del servizio di gestione delle emergenze (Ems) di Copernicus sulla siccità in Europa. Per i primi 10 giorni di agosto è stata rilevata una situazione di “attenzione” per il 14,4% del territorio dei Paesi membri dell’Ue e di “allarme” per il 9,9%. Vaste aree di 15 Stati Ue – Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia e Svezia – sono state colpite dalla siccità nelle ultime settimane.

Praticamente quasi tutta in bianco (che corrisponde a “no siccità“) l’Italia nella mappa del servizio Ems di Copernicus, fatta eccezione per le zone alpine e l’area tra Toscana ed Emilia Romagna, caratterizzate da deficit di umidità del suolo.