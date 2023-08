Siccità Piemonte: a Spigno Monferrato avviata la distribuita di acqua potabile

MeteoWeb

Per fronteggiare l’emergenza idrica presente in tutto il circondario e, in particolare, nelle parti più alte del territorio comunale, l’amministrazione di Spigno Monferrato (Alessandria, nell’Acquese) ha fatto arrivare circa 1000 litri di acqua potabile in contenitori da 2 litri ciascuno. La distribuzione avverrà domani, in tarda mattinata, nei locali della scuola elementare in piazza IV Novembre.

“E’ importante che ciascuno prelevi solo il necessario, in funzione del nucleo familiare – precisa sui social il sindaco Antonio Visconti, firmatario anche di un’ordinanza sull’uso responsabile dell’acqua – e non è consentito farsi scorte. L’acqua sarà solo per persone prive di fornitura da acquedotto Amag per l’emergenza in corso”. A Spigno saranno anche posizionati 4 contenitori da 1000 litri nelle 4 frazioni principali, riempiti dalla Protezione Civile.