Sicilia: dopo incendi e siccità, il WWF chiede lo stop alla caccia

Il WWF ha richiesto alla Regione Siciliana la sospensione del “Calendario venatorio 2023-2024“, in particolare la “preapertura” dei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre e l’apertura generale dal 17 settembre al 31 gennaio 2024, a causa dell’eccezionalità della situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica in Sicilia. Infatti, secondo il WWF, le condizioni climatiche estreme e i devastanti incendi che interessano ancora l’isola “hanno già comportato gravissimi danni alle popolazioni di animali selvatici, per cui non sussistono, dal punto di vista scientifico e oggettivo, le condizioni per l’avvio della stagione venatoria, per di più con un anticipo di ben un mese rispetto alla data dell’1 ottobre suggerita dall’autorevole Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra)“.

Nel documento il WWF ha sottolineato, inoltre “la palese incoerenza e contraddittorietà delle decisioni della Regione: da una parte, infatti, ha proclamato lo “stato di crisi” e di “emergenza di rilievo nazionale” per “l’emergenza causata dagli incendi e dalla concomitante ondata di calore” verificatasi recentemente; dall’altra, con decreto dell’Assessore all’Agricoltura n. 31 del 26 giugno, è stato emanato il “Calendario Venatorio 2023-2024” che, addirittura, anticipa l’avvio della stagione di caccia al 2 settembre anche nei confronti di specie come la Tortora selvatica, in fortissimo e preoccupante declino in tutta Europa“.

Le motivazioni della richiesta della sospensione della caccia in Sicilia da parte del WWF

Il WWF ha aggiunto, inoltre nello stesso documento: “Fino a luglio, secondo le valutazioni della stessa Regione, riportate nelle due delibere sullo stato di calamità, caldo e incendi hanno causato danni generali che, in una primissima quantificazione, ammontano a circa 60 milioni di euro, oltre a danni specifici al settore agricolo che ammontano a circa 200 milioni di euro. Ma sugli altrettanto catastrofici danni alla fauna e agli equilibri ecologici, il Governo regionale fa finta di non vedere e, pur di non scontentare la lobby delle doppiette, apre in anticipo la caccia in una regione dichiarata in stato di crisi e di emergenza“.

Si legge ancora nel documento del WWF: “Le aree boschive e di macchia interessate da incendi e dalla prolungata siccità erano abitate da migliaia di esemplari di avifauna e mammiferi in riproduzione e/o con i propri piccoli che, se non sono morti bruciati o di stenti, si sono rifugiati nelle poche zone non colpite dal fuoco. Di conseguenza, le zone di sostentamento di molte specie selvatiche sono repentinamente mutate in maniera sostanziale e negativa, non garantendo più il tradizionale rifugio e il sostentamento e causando la grave compromissione della stagione riproduttiva di moltissime specie, sia cacciabili che protette.”

Il WWF scrive ancora nel documento: “Sono a rischio sia le specie stanziali (come coniglio e lepre) sia quelle migratorie (quaglie, uccelli acquatici): territori arsi dal caldo e vegetazione distrutta dal fuco non consentono agli animali di trovare cibo, riparo ed habitat idonei a sopravvivere; quindi aumenta la mortalità degli individui (giovani nati in primavera e adulti), poiché tali condizioni ambientali e climatiche rendono i soggetti maggiormente vulnerabili a malattie e predazione“. Se la Regione Sicilia non sospenderà subito il Calendario venatorio, sarà “una vera e propria strage di fauna“.