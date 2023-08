In Sicilia oggi 14 incendi: in fiamme boschi e macchia mediterranea

MeteoWeb

Quattordici incendi oggi in Sicilia. I forestali e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di boschi e macchia mediterranea. Nel Catanese, le fiamme sono divampate a Caltagirone, sulle strada statale 417 Catania-Gela; a Ramacca in contrada Giumenta, a Mascalucia in via Ombra, ad Adrano in contrada Naviccia. Nell’Agrigentino, a Naro in contrada Falsina; a Cianciana in contrada Butera; a Siculiana in contrada Capreria. Incendi anche nell’Ennese ad Aidone in contrada Torretta; nel Messinese a Tusa in contrada l’Amicona; nel Palermitano a Borgetto, in contrada Bosco Balata, e a Caccamo in contrada cozzo Sannita; nel Siracusano a Sortino in contrada Monte Cugni; nel Nisseno a Niscemi in contrada Bosco Stizza e in contrada Ulmo.

Un’auto ha invece preso fuoco sulla autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, probabilmente a causa di un guasto, poco dopo lo svincolo di Villabate. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo. Il fumo ha invaso la carreggiata rendendo difficile la circolazione. Intervento anche della Polizia stradale di Palermo, che sta regolando il traffico.