Slitta ancora il lancio della missione Crew-7 verso la ISS

Rinviato ancora una volta il lancio della missione Crew-7 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa dei ritardi accumulati a luglio al Kennedy Space Center in Florida per il lancio del razzo Falcon Heavy. Inizialmente previsto per il 15 agosto e poi riprogrammato per il 17, SpaceX e la NASA hanno ora spostato il lancio al 21 agosto. In caso di imprevisti, un secondo tentativo potrà essere fatto il 25 agosto.

A bordo della navetta Endurance, partiranno a quattro astronauti che partiranno. Tra loro c’è il danese Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che sarà il primo pilota non statunitense di una navetta Crew Dragon, nonché il prossimo comandante della ISS. Con lui partiranno anche l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, comandante della missione Crew-7, il giapponese Satoshi Furukawa della JAXA e il cosmonauta russo Konstantin Borisov di Roscosmos, questi ultimi nel ruolo di specialisti di missione. Sarà il primo volo spaziale per Moghbeli e Borisov, e il secondo volo per Mogensen e Furukawa. La navetta Endurance sarà al suo terzo volo, dopo quelli per le missioni Crew-3 e Crew-5. Per il lancio verrà usato un razzo Falcon 9 con un booster nuovo.