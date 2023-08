Slovenia, Rojc: “L’Italia aiuti in queste ore drammatiche”

MeteoWeb

“Spero che il Governo italiano saprà tendere l’orecchio al grido di dolore e di aiuto che giunge dalla Slovenia, un Paese vicino e amico che in questo momento sta vivendo ore drammatiche. Un’alluvione come mai si era vista prima sta mettendo a dura prova un piccolo Paese che ora ha bisogno del soccorso internazionale. Un Paese che, quando è stata l’Italia a patire sotto l’acqua, era tra gli Stati che attraverso il meccanismo di protezione civile europeo hanno fatto arrivare in Emilia-Romagna attrezzature di pompaggio. Il presidente Bonaccini si è ricordato di quella solidarietà e la sta ricambiando. Rinnovo l’auspicio che anche l’Italia sia tra le Nazioni che offriranno soccorso alla Slovenia”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che i recenti eventi meteo estremi hanno colpito la Slovenia.