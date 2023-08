SpaceX lancia 22 satelliti Starlink, la megacostellazione continua a crescere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha lanciato altri 22 satelliti Internet Starlink e ha fatto atterrare il primo stadio del razzo su una nave in mare. Il razzo Falcon 9 è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 04:41 ora italiana. Il booster del Falcon 9 è tornato sulla Terra come previsto, atterrando circa 8,5 minuti dopo il decollo sulla nave drone “A Shortfall of Gravitas”, di stanza nell’Oceano Atlantico. È stato il 4° lancio e atterraggio per questo particolare booster. Lo stadio superiore del Falcon 9 ha continuato a trasportare i 22 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa (LEO), dove sono stati dispiegati circa 65 minuti dopo il decollo.

SpaceX ha lanciato fino ad oggi circa 4.900 satelliti Starlink, secondo l’astrofisico Jonathan McDowell. Più di 4.500 di questi sono attualmente funzionanti. L’azienda di Elon Musk prevede di inviare molti altri satelliti nella LEO nelle prossime settimane e mesi. La società ha l’approvazione per lanciare 12mila veicoli e ha richiesto il permesso di lanciarne altri 30mila.

