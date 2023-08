Spagna, il governatore di Tenerife: “Gli incendi sull’isola sono dolosi”

MeteoWeb

Il presidente regionale delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha confermato che gli incendi che si sono scatenati sull’isola turistica di Tenerife, sono stati appiccato deliberatamente. Clavijo ha spiegato che la polizia ha aperto tre filoni di indagine, ma non ha detto se ci fossero stati arresti. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha aiutato i vigili del fuoco a fare progressi durante la notte nella battaglia per domare l’incendio iniziato martedì scorso.

Sebbene l’incendio nel nord-est dell’isola non sia vicino alle principali aree turistiche del sud-ovest dell’isola, il governo regionale ha ordinato l’evacuazione di un hotel nel parco nazionale del vulcano Teide, nel centro dell’isola. Più di 12.000 persone sono state evacuate dalle loro case dall’inizio dell’incendio.

Fino a sabato, più di 8.000 ettari di pineta erano bruciati, ma la cifra probabilmente sarà molto più alta. Non sono ancora stati segnalati feriti. L’incendio, descritto come il peggiore a Tenerife da decenni, sta minacciando 11 aree urbane che fiancheggiano una zona montuosa ripida e scoscesa. L’accesso per i vigili del fuoco è estremamente difficile. La Spagna continentale si sta preparando per un’altra ondata di caldo a partire da domenica che durerà fino a giovedì. A Tenerife, si prevedono temperature massime in media di 30 gradi per la prossima settimana.