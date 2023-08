Spagna, incendi a Tenerife: oltre 12mila evacuati

MeteoWeb

Continua a bruciare l’isola di Tenerife, in Spagna, dove i vigili del fuoco stanno cercando di tenere sotto controllo gli incendi da quattro giorni. Come ha riferito il responsabile regionale delle Isole Canarie Fernando Clavijo, sono già 8.400 gli ettari di terreno bruciati mentre sono 480 i soccorritori in campo.

A preoccupare soprattutto è la zona settentrionale di Tenerife, mentre in quella meridionale la situazione è ”stabile”, ha spiegato Clavijo. A causa di quello che le autorità locali uno dei peggiori incendi degli ultimi 40 anni sono 12.279 le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case in undici città a nord e a nord est di Tenerife.