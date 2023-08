Spagna nella morsa del caldo: punte di +44°C, alto rischio incendi anche in Portogallo

MeteoWeb

Il caldo non allenta la presa in Spagna. Ieri, giornata “clou” della 3ª ondata di calore, le temperature hanno superato in diverse località +40°C, arrivando anche a punte di +44°C. Oggi è previsto un calo termico nel Nord, ma non ci sarà nessun sollievo per Est e Sud della Penisola. A essere colpite dall’afa saranno in particolare le Isole Canarie e la costa mediterranea. Il servizio meteo spagnolo AEMET ha diramato l’allerta rossa (rischio estremo) in aree della Castiglia-La Mancia, Murcia e Comunità Valenciana, arancione in Andalusia, Aragona, Catalogna e Comunità di Madrid.

Le notti torride continueranno in alcune parti della costa mediterranea, nel Centro e nel Sud della penisola. Le temperature massime si manterranno tra i +38°C e i +40ºC in gran parte dell’area peninsulare centro-meridionale e orientale, mentre nella valle del Guadalquivir saranno comprese tra +42°C e +44ºC, così come nelle zone interne della Comunità Valenciana e della Regione di Murcia, dove la colonnina di mercurio potrebbero superare i +44ºC.

Allerte per alto rischio di incendi sono attive sia in Spagna sia in Portogallo, mentre gran parte della Penisola Iberica è alle prese con un’intensa ondata di caldo. In Spagna, le aree più a rischio sono al momento quelle delle regioni interne come l’Aragona, la Castiglia la Mancia e la parte orientale dell’Andalusia. La situazione di allerta potrebbe durare fino a tutto il weekend compreso. Nel vicino Portogallo, che ha già affrontato diversi gravi incendi nei giorni scorsi, sotto osservazione ci sono in particolare aree interne del Nord, il Centro e l’estremo Sud.