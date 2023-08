Spagna: sotto controllo l’incendio boschivo a Girona, escluse le cause naturali

MeteoWeb

L’incendio boschivo che da venerdì ha colpito i comuni di Portbou e Colera, nella provincia catalana di Girona, è sotto controllo. Le fiamme hanno bruciato circa 573 ettari e hanno costretto all’evacuazione di circa 150 residenti, lasciando senza elettricità circa 4mila persone. L’incendio, riferisce la tv pubblica Tve, citando le autorità locali, è stato il più grande registrato quest’anno in Catalogna.

Gli agenti stanno ancora indagando sull’accaduto ma hanno escluso che le fiamme siano divampate per cause naturali. Quello di Girona è il quindicesimo grande incendio registrato nel Paese iberico nel 2023. La Spagna continua ad essere lo Stato europeo più colpito dagli incendi boschivi quest’anno, con oltre 73.500 ettari bruciati, secondo la stima in tempo reale effettuata dal Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis). Seguono l’Italia e la Grecia.