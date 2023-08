Spazio, ancora un altro rinvio per il lancio della missione Crew-7 verso la ISS

MeteoWeb

La data di lancio prevista per la missione Crew-7 di NASA-SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata programmata ora alle 3:49 EDT (le 9:49 italiane) di venerdì 25 agosto. È servito ulteriore tempo per completare la preparazione del pad dopo che la recente missione Falcon Heavy di SpaceX è decollata dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center della NASA, in Florida. L’adeguamento sfrutta anche le opportunità di lancio consecutive e non entra in conflitto il programma di traffico del velivolo cargo della stazione.

L’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, l’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen, l’astronauta della JAXA Satoshi Furukawa e il cosmonauta di Roscosmos Konstantin Borisov viaggerano su un razzo Falcon 9 di SpaceX a bordo della navicella spaziale Dragon della stessa azienda. Crew-7 dovrebbe attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale nella mattina di sabato 26 agosto sul modulo Harmony. Se necessario, Crew-7 ha ulteriori opportunità di lancio sabato 26 agosto e domenica 27 agosto.