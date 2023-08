Spazio: il cargo Progress MS-24 pronto per il lancio verso la ISS

MeteoWeb

Il razzo Soyuz-2.1a, che lancerà il cargo Progress MS-24 verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stato posizionato sulla rampa di lancio nel cosmodromo di Bajkonur, in Kazakhstan. Secondo quanto annunciato da Roscosmos, la navicella porterà sulla ISS circa 2,5 tonnellate di carico: 500 kg di carburante per il rifornimento della stazione; 420 kg di acqua potabile, oltre a oltre 1,5 tonnellate di attrezzature e strumenti, vestiti e cibo per l’equipaggio. Il lancio è previsto mercoledì 23 agosto, alle 04:08 ora di Mosca (le 03:08 ora italiana).