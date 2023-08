Spazio, il telescopio James Webb individua un “punto interrogativo cosmico”

MeteoWeb

Dal telescopio James Webb arriva a Terra la più enigmatica delle immagini cosmiche scattate finora: è un punto interrogativo che appare non lontano da due giovani stelle in formazione distanti 1.470 anni luce, nella costellazione della Vela, chiamate Herbig-Haro 46/47. Non è affatto chiaro che cosa possa essere lo strano punto interrogativo, di colore rossastro, fotografato dal telescopio di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Canadese.

Al momento ci sono soltanto ipotesi, come quella suggerita al sito Space.com da alcuni esperti dello the Space Telescope Science Institute, che gestisce le operazioni di Webb: “probabilmente è una galassia lontana, o forse si tratta di due galassie che interagiscono fra loro”. Potrebbero anche essere due lontana galassie in collisione, ma le possibili ipotesi sono davvero tante al momento.

Di sicuro, agli astronomi non era mai successo di vedere qualcosa di simile e per saperne di più non resta che condurre ulteriori osservazioni, grazie all’incredibile vista del telescopio Webb, capace di spingersi indietro nel tempo, fino a 13,4 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena 420 milioni di anni.