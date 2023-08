Spazio: l’India pronta a lanciare il suo primo satellite per studiare il Sole

MeteoWeb

E’ in programma ad agosto il lancio della missione Aditya-L1, tramite l’Indian Space Research Organization (ISRO): sarà la prima missione spaziale indiana a studiare il Sole. Il satellite trasporterà diversi strumenti per studiare l’atmosfera solare, le tempeste magnetiche e il loro impatto sull’ambiente intorno alla Terra. Il veicolo spaziale dovrebbe impiegare circa 109 giorni terrestri dopo il lancio per raggiungere l’orbita attorno al punto di Lagrange 1 (L1) del sistema Sole-Terra, che si trova a circa 1,5 milioni di km dal nostro pianeta, consentendogli di osservare costantemente il Sole.