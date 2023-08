Spazio, rinviato a domani il lancio della missione Crew-7

MeteoWeb

La Nasa e SpaceX hanno deciso di rinviare a domani il lancio della missione Crew-7, la settima missione con equipaggio dell’amministrazione spaziale statunitense verso la Stazione Spaziale Internazionale. Inizialmente previsto per le 3,50 ora locale da Cape Canaveral in Florida, le 9h50 in Italia, il lancio e’ stato posticipato a domani sabato alle 3,27 (9h27 in Italia), ha dichiarato oggi la Nasa.

La missione Crew-7, la settima con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale da parte di Nasa e SpaceX, sarà comandata dall’astronauta Jasmin Moghbeli, selezionata dalla Nasa nel 2017, e da Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Inoltre, sulla navicella viaggeranno anche gli astronauti Satoshi Furukawa, dell’agenzia giapponese JAXA, e Konstantin Borisov, della russa Roscosmos. La Nasa ha comunicato il rinvio della missione attraverso i social network e il suo sito web, anche se le ragioni del rinvio del lancio della missione Crew-7 non sono ancora state specificate. Anche SpaceX ha annunciato il rinvio assicurando che equipaggio e mezzi sono “pronti a volare“, grazie al tempo in più “per completare e discutere l’analisi” della missione.