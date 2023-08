Spento l’incendio di Bolognano: 40 ettari in fumo nel Pescarese

MeteoWeb

È stato spento il vasto incendio, divampato poco prima delle 13, a Bolognano (Pescara), in località Colle Morte. Sono andati in fumo circa 40 ettari, tra sterpaglie, vigneti e uliveti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara. In azione anche due elicotteri, oltre a Protezione Civile, Carabinieri e volontari. È ora in corso la bonifica dell’area interessata dall’incendio, mentre fino a notte sarà garantito il monitoraggio della zona. Presente anche il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo. “Auspico che non si tratti, come temiamo, di un atto doloso”, commenta il primo cittadino