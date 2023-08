Spettacolare passaggio dei satelliti di Starlink questa sera: boom di avvistamenti da tutt’Italia

MeteoWeb

Erano le 21 di questa sera quando il trenino dei satelliti Starlink di SpaceX è stato avvistato da tantissimi osservatori in tutt’Italia. Per coloro che ancora non conoscono di che si tratta, è doveroso un riepilogo: il trenino di “stelle” brillanti che si muovono in cielo è una costellazione di satelliti realizzati da Elon Musk per realizzare una copertura di internet globale. Starlink, infatti, è un sistema di connessione ad internet a banda larga satellitare, particolarmente importante per situazioni di calamità o guerre in cui le reti tradizionali subiscono blackout. I lanci sono iniziati nel 2019 e sono sempre più frequenti.

Il passaggio di questa sera è durato circa sei minuti, dalle 21:00 alle 21:06, da ovest verso est. Si tratta di un gruppo di satelliti lanciati in orbita nelle scorse ore da un Falcon 9, il razzo spaziale progettato sempre da SpaceX. Il gruppo di satelliti è risultato visibile nelle ore seguenti al lancio perché si trovava ancora in un’orbita bassa. Ultimamente SpaceX sta adottando soluzioni per fare i modo di rendere questi satelliti meno visibili, ma queste sono difficili da applicare pochi giorni dopo il lancio. È quindi ancora facile imbattersi nei cosiddetti “trenini” di Starlink, dato l’elevato numero di missioni che SpaceX sta effettuando.