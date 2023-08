Spezie: nel 32% del campione rilevati tracce di sostanze tossiche

MeteoWeb

L’aggiunta di erbe e spezie ai vostri pasti è un modo semplice per insaporire i cibi e si è sempre pensato che possa apportare notevoli benefici per la salute. Infatti, aggiungere un totale di circa 1 cucchiaino al giorno di cannella, zenzero, cumino, curcuma, rosmarino, origano, basilico o timo sul vostro cibo può apportare un significativo miglioramento della diversità batterica nel vostro intestino dopo appena quattro settimane. Ma insieme ai benefici dei loro composti polifenolici, le spezie potrebbero essere una minaccia nascosta e contenere tracce di metalli pesanti tossici, come piombo, arsenico e cadmio.

In uno studio di 126 spezie da marche popolari come McCormick, Trader Joe’s e Whole Foods, è stato riscontrato che quasi un terzo conteneva metalli pesanti a livelli dannosi per la salute. Sono stati analizzati 126 erbe e spezie essiccate da marchi tra cui Great Value (Walmart), La Flor, Spice Islands, Penzeys e altro ancora, di cui 40 prodotti – o quasi il 32% – contenevano arsenico, piombo e cadmio ad un livello abbastanza alto da danneggiare la salute dei bambini se consumati regolarmente. Molti di questi prodotti contenevano metalli pesanti a livelli abbastanza elevati da rappresentare una minaccia anche per gli adulti. Le spezie testate includevano: basilico, pepe nero, peperoncino, coriandolo, cumino, curry in polvere, aglio in polvere, zenzero, origano, paprica, zafferano, semi di sesamo, timo, curcuma, pepe bianco.

Gli alti livelli di metalli pesanti presenti nelle spezie

Il timo e l’origano erano particolarmente preoccupanti, con alti livelli di metalli pesanti trovati in ogni campione testato. Inoltre, secondo Consumer Reports: “In 31 prodotti, i livelli di piombo erano così alti che hanno superato la quantità massima chiunque dovrebbe avere in un giorno.” Per quanto riguarda i livelli di metalli pesanti sono stati rilevati nei prodotti di marca, prodotti biologici e quelli imballati negli Stati Uniti, evidenziando il fatto che anche presumibilmente i marchi di alta qualità e biologici possono essere pericolosi.

La contaminazione da metalli pesanti appare diffusa nelle spezie. Uno studio condotto dal Douglas County Health Department in Nebraska ha rivelato che le spezie contaminate sono la causa n. 2 di avvelenamento da piombo nei bambini della zona, solo dopo la vernice al piombo. Il piombo è stato trovato in ogni spezia testata, comprese le marche convenzionali e biologiche di curcuma, basilico, zenzero, timo, curry in polvere, curcuma e radice di zenzero. Nei bambini sono stati riscontrati valori alti per il piombo nella contea di Douglas nel 2021, il 19% dei casi erano legati alle spezie.

Il pericolo per la salute delle spezie aggiunte negli alimenti

Brian Ronholm, direttore della politica alimentare per i rapporti dei consumatori. Su Food Safety News è stato riportato che lo studio “sottolinea la gravità del problema e la necessità per la FDA di agire nel fissare limiti espliciti rigorosi. La necessità di normative più severe è urgente, soprattutto se si considera che le spezie vengono consumate quasi quotidianamente e i potenziali effetti a lungo termine dell’esposizione ai metalli pesanti sui bambini.”

Le spezie rientrano in una vasta gamma di alimenti negli Stati Uniti che sono esposti alle radiazioni ionizzanti che apparentemente servono per uccidere microrganismi e insetti. Mentre la FDA sostiene che questo rende il cibo più sicuro, c’è una ragione per cui i microbi e gli insetti muoiono dopo l’esposizione ai raggi gamma emessi dal cobalto radioattivo 60 che sono una forma di scorie nucleari.

L’irradiazione industriale

È noto che l’irradiazione provoca una perdita di nutrienti e un aumento dei prodotti “irradiati“. In uno studio su nove erbe e spezie esposte a un livello di irradiazione comune nella pratica commerciale, è stato riscontrato un aumento del contenuto di radicali chinone. Nello studio, pubblicato in Food Chemistry è spiegato: “In particolare, il contenuto radicale di chinone più che raddoppiato in prezzemolo, rosmarino, origano, salvia, pepe nero e pepe di uccello, è presente più di5 volte in cannella e quasi 7 volte in più nella noce moscata, ma è rimasto sostanzialmente invariato nel basilico.”

Risulta una diminuzione significativa della vitamina C

Inoltre, la presenza di antiossidanti delle spezie è diminuita. Infatti, l’irradiazione ha portato a “perdite significative” di vitamina C in pepe nero, cannella, noce moscata, origano e salvia e a una “diminuzione significativa” di carotenoidi in cannella, origano, prezzemolo, rosmarino, pepe degli uccelli e salvia. Il modo più semplice per garantire che le spezie che stai consumando non sono irradiate è scegliere varietà biologiche, poiché gli alimenti biologici non possono essere irradiati. Sfortunatamente, questo non garantisce che siano privi di metalli pesanti.

Diverse cause sono state intentate contro Amazon, Walmart e McCormick & Co., in quanto le aziende non sono riuscite ad avvertire i consumatori che le loro spezie contengono metalli pesanti tossici. Una causa contro McCormick è stata intentata perché la società “rimase inattiva con un disprezzo sconsiderato per la salute e il benessere dei suoi consumatori“, mettendo i consumatori a rischio di un QI inferiore, di problemi comportamentali, di cancro e di problemi riproduttivi dovuti all’esposizione ai metalli pesanti.