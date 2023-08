Stasera ad Arcola la seconda serata astronomica: una conferenza sui buchi neri e poi le osservazioni con i telescopi

MeteoWeb

Questa sera l’Associazione Astrofili Spezzini, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Arcola, organizza la seconda serata astronomica dell’estate Arcolana. Il tema dell’evento, proposto dal socio Roberto Cioni, porterà tutti i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei Mostri del Cielo. Al termine della conferenza si potrà osservare gli oggetti del cielo astronomico estivo grazie ai telescopi messi a disposizione dell’Associazione. Appuntamento quindi alle ore 21 presso il Parco giardini di Via Valentini, Arcola, l’evento è gratuito e non necessita di prenotazione.