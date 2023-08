Lo stato della sicurezza nucleare in Italia: online la Relazione annuale ISIN

MeteoWeb

E’ stata trasmessa al Governo e al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, la Relazione annuale dell’Ispettorato sullo stato della sicurezza nucleare in Italia. Il documento rappresenta un importante strumento per fare il punto sugli obiettivi raggiunti dall’ISIN e indicare gli orientamenti per le azioni future. L’attuazione di controlli efficaci e di elevati livelli di sicurezza a tutela della popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi di radiazioni ionizzanti, costituisce la missione istituzionale dell’ISIN.

Questo obiettivo generale è declinato in azioni volte ad implementare misure organizzative sempre più efficaci e soluzioni tecniche costantemente in linea con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche a livello internazionale. L’Ispettorato è altresì impegnato a rafforzare le attività di vigilanza e controllo, a consolidare le capacità e le competenze scientifiche, a sviluppare rapporti e scambi di conoscenze ed esperienze internazionali, a programmare il ricambio generazionale negli organici ISIN in modo da non disperdere il bagaglio di esperienze finora maturate e prevenire soluzioni di continuità nelle funzioni e compiti attribuiti.

La Relazione annuale del Direttore dell’ISIN, Maurizio Pernice, al Governo e al Parlamento è disponibile sul sito istituzionale al link: https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/relazione_2023_def.pdf