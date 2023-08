Stazioni spaziali commerciali: annunciata joint venture Airbus-Voyager Space

MeteoWeb

Voyager Space sta unendo le forze con Airbus Defence and Space in una joint venture per lo sviluppo della stazione spaziale commerciale Starlab. Le società hanno annunciato oggi la creazione di una collaborazione che sarà responsabile dello sviluppo e del funzionamento della stazione. La joint venture si basa su un accordo annunciato a gennaio in cui Voyager ha scelto Airbus per fornire supporto tecnico per la stazione proposta.

Il focus di Starlab sarà sulle applicazioni di ricerca, e non sul turismo. Tale interesse per la ricerca proviene sia da agenzie governative che da aziende, in particolare nel settore farmaceutico. Le aziende stanno cercando modi per consentire ai clienti di iniziare a lavorare sulle strutture che operano oggi sulla ISS, per poi trasferire tali compiti a Starlab.