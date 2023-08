Stasera “pioggia” di stelle cadenti: ecco dove guardare e qual è il momento migliore per vedere le Perseidi

MeteoWeb

Questo fine settimana le stelle cadenti sono grandi protagoniste: è il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, la pioggia di meteore più popolare dell’anno nell’emisfero settentrionale. Ecco di seguito una guida con tutto quello che c’è da sapere, dove guardare e quando vedere le stelle cadenti.

Quand’è il picco delle Perseidi?

Quest’anno il momento migliore per vedere le stelle cadenti sarà durante la notte tra oggi e domani, sabato 12 agosto e domenica 13 agosto. Il consiglio è di guardare il cielo durante tutte le ore di oscurità, ovunque siate, anche se le ore dopo la mezzanotte daranno una possibilità leggermente elevata di vedere le scie luminose.

Perché quest’anno sarà uno spettacolo

A differenza del 2022, questo fine settimana non ci sarà una Luna splendente durante le notti di picco, il che significa cieli naturalmente bui e condizioni perfette, meteo permettendo. Una falce di Luna calante molto sottile sorgerà un paio d’ore prima dell’alba, ma non sarà abbastanza luminosa da fare molta differenza col suo chiarore. Il novilunio infatti sarà il 16 agosto.

Il momento migliore per vedere le stelle cadenti

Il momento migliore, ricordiamo, è il 12-13 agosto, con il picco di attività effettivo previsto alle 6 ora italiana di domenica 13 agosto. Al di là di ciò, quel che conta è l’oscurità, quindi il periodo dalle 22 alle 4. È probabile che anche i tassi di stelle cadenti aumentino quando la costellazione di Perseo (il radiante, il punto da cui sembrano provenire le meteore) salirà in alto nel cielo più scuro, cioè nelle ore dopo la mezzanotte.

Se sarete fuori solo per un paio d’ore, se possibile, concentrate i vostri sforzi alle 2 del mattino di domenica 13 agosto. Tuttavia, è possibile tentare l’osservazione subito dopo il tramonto, un buon momento per vedere “Earthgrazer”, meteore con scie molto lunghe che sembrano sfiorare la sommità dell’atmosfera.

Vale la pena tentale l’osservazione anche la notte successiva rispetto al picco, anche se il tasso di intensità scende del ​​50%.

Dove vedere le stelle cadenti

Anche se le luminose stelle cadenti delle Perseidi sembreranno provenire dalla costellazione di Perseo nel cielo notturno nordorientale (il nome dello sciame meteorico prende il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire, il radiante) possono apparire ovunque nel cielo notturno.

Poiché le scie lasciate dalle Perseidi sono relativamente corte, è meglio rivolgere lo sguardo a circa 30-40° di distanza dal radiante.

I posti migliori per vedere le meteore

Allontanatevi il più possibile da aree con inquinamento luminoso e trovate un posto senza luce artificiale. Per consentire agli occhi di adattarsi e scorgere più scie luminose possibili, evitate le luci intense di qualunque tipo, e questo include lo schermo dello smartphone.

Come vedere le stelle cadenti

Evitate strumenti vari, non servono. Questo è un evento dedicato ai nostri occhi. Trovate un’area con una grande vista del cielo, come un campo, un prato, o un campeggio, e sdraiatevi se possibile. Non distogliete gli occhi dal firmamento, lo spettacolo è assicurato.