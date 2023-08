Strada Regia delle Calabrie: anche Cava Dei Tirreni nel progetto di promozione turistica

MeteoWeb

“Aderisce al progetto di valorizzazione della Strada Regia delle Calabrie, anche Cava de’ Tirreni che è una delle più interessanti città attraversate da quello che è un cammino oggi turistico. Ricca di un patrimonio storico e architettonico di altissimo valore culturale, non gode ancora della giusta visibilità turistica, in quanto situata a poca distanza dai macro-attrattori della Costiera Amalfitana, di Salerno e Pompei. Per secoli crocevia di grande importanza commerciale, Cava de’ Tirreni era anche rinomata per essere sede di uno dei centri di potere (politico e spirituale) più influenti del Medioevo: la Badia della SS. Trinità“: lo ha affermato l’architetto Luca Esposito, Referente Nazionale, per Archeoclub d’Italia, del progetto Strada Regia delle Calabrie.

“Dopo 8 anni di ricerca condotta centimetro su centimetro, siamo riusciti anche a georeferenziare il cammino della Strada Regia delle Calabrie che diventa così il primo cammino con partenza Napoli. Cava dei Tirreni è importante perché la città conserva fondamentali testimonianze del passaggio della Strada Regia delle Calabrie: l’epitaffio di Filippo III di Spagna – ha proseguito Luca Esposito, autore dell’attività di ricerca, architetto e Referente Nazionale del progetto Strada Regia delle Calabrie – e quello del vicerè don Parafan de Ribera (posti all’ingresso e all’uscita del borgo), il ponte di San Francesco (ritratto dal celebre vedutista Jakob Philipp Hackert) e la pietra miliare borbonica del XXIV miglio, rappresentano la perfetta sintesi per l’individuazione del tracciato antico. Infine lo splendido centro storico, con i caratteristici portici del “borgo scacciaventi”, che racconta con ulteriore efficacia la tradizione commerciale e di scambio di questa splendida cittadina. Cava de’ Tirreni merita senz’altro un ruolo importante nel panorama delle offerte turistiche e culturali della Campania“.