Stretto di Messina: salvataggio in mare di un uomo dalla nave Elio di Caronte & Tourist | VIDEO

Nello Stretto di Messina, questa mattina la nave Elio di Caronte & Tourist stava effettuando l’attraversamento, dopo essere partita da Villa San Giovanni alle 6:40 e ha avvistato un uomo in mare. Probabilmente per le condizioni del mare agitato, un uomo a bordo di una piccola imbarcazione era caduto in mare. Alcuni soccorritori dell’equipaggio della Caronte si sono calati in mare con la scialuppa di salvataggio, con alcuni soccorritori.

Dopo aver controllato l’imbarcazione, hanno recuperato l’uomo in mare che è stato trasportato a Messina. Dalla prima ricostruzione della vicenda, nello Stretto è stata recuperata anche una seconda persona, anch’essa messa prontamente in salvo dall’equipaggio della Caronte.

