Il Sud America nella morsa del caldo, nel bel mezzo dell’inverno

Martedì, la città di montagna di Vicuna, nel Cile centrale, ha raggiunto i +37°C. “Sono passati più di 70 anni da quando una temperatura come questa è stata registrata” a Vicuna, ha dichiarato ad AFP il meteorologo cileno Cristobal Torres. Temperature insolitamente alte sono state registrate anche a 450 km a sud nella capitale Santiago: +24°C mercoledì, con valori simili previsti per oggi e domani. Nel frattempo, in Argentina, a Buenos Aires, la temperatura ha superato i +30°C martedì, rendendola la temperatura più alta del 1° agosto dall’inizio delle rilevazioni, secondo il Servizio meteorologico nazionale argentino. La temperatura media di agosto a Buenos Aires è di solito tra +9°C e +18°C. Anche diverse città dell’Uruguay hanno registrato temperature di +30°C mercoledì.

“Quello che stiamo vivendo è la combinazione di due fenomeni: una tendenza al riscaldamento globale dovuta al cambiamento climatico più il fenomeno El Niño“, ha affermato il Ministro dell’Ambiente cileno Maisa Rojas. “Quando El Niño finirà, la situazione meteorologica globale dovrebbe smettere di essere così estrema“. Un evento El Niño è caratterizzato da un aumento delle temperature dell’Oceano Pacifico, che determina piogge, inondazioni e valanghe nel Sud America occidentale, nonché ondate di calore.

Santiago, Buenos Aires e Montevideo dovrebbero tornare a temperature nella norma nei prossimi giorni, ma si ritiene che simili ondate di caldo si verificheranno con sempre maggiore frequenza. “È molto probabile che il record di caldo venga battuto quest’anno (a Santiago), e ciò è straordinariamente anormale. Dieci anni fa abbiamo avuto due ondate di caldo all’anno e ora parliamo di 9,” ha spiegato Raul Cordero, climatologo dell’Università di Santiago. Una delle conseguenze più significative del clima è sui manti nevosi delle montagne, vitali per l’approvvigionamento idrico nella capitale cilena. “Le ondate di caldo invernale hanno effetti devastanti su ghiacciai e neve,” ha detto Cordero.