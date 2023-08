La Superluna Blu regala spettacolo nel cielo: le FOTO

MeteoWeb

Stasera il cielo è illuminato dalla Superluna Blu. Per tutti quelli che possono ammirare un cielo libero da nuvole, lo spettacolo è mozzafiato, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto che arrivano da vari Paesi, come Russia, Israele e Grecia. Ma in cosa consiste il fenomeno? Si tratta innanzitutto della Luna piena più grande e luminosa del 2023 ma il nome “Superluna Blu” è il risultato di 3 fenomeni lunari che si verificano contemporaneamente.

Cos’è la Superluna Blu

Il “Blu” della Superluna non ha nulla a che fare con il suo colore. Si tratta di un’indicazione più “da calendario”: è una Luna Blu perché è la 2ª Luna Piena di agosto. Esistono 2 tipi di Luna Blu. La Superluna Blu di agosto rientra nella prima categoria: 2 pleniluni nello stesso mese. A volte è inevitabile: una nuova Luna Piena sorge ogni 29,5 giorni. Dato che la Luna dello Storione si è verificata il 1° agosto 2023, la Luna Piena del 30 agosto è una Luna Blu. Le Lune Blu del primo tipo si verificano all’incirca ogni 2 o 3 anni, con la successiva che si verificherà il 31 maggio 2026.

Il 2° tipo, la “Luna Blu stagionale”, indica la 3ª Luna Piena su 4 durante una stagione astronomica. Ciò si verifica quando un anno solare ha 13 lune piene invece delle tipiche 12. Con una cadenza di 2 o 3 anni, la prossima avverrà il 19 agosto 2024.

Per quanto riguarda invece la prima parte del nome, una Superluna si verifica quando la Luna Piena si trova al perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. L’orbita della Luna rispetto alla Terra è ellittica, quindi ogni mese raggiunge un punto più vicino (perigeo) e un punto più lontano (apogeo). Quando la Luna si trova entro il 90% del perigeo in un dato mese si qualifica come Superluna, secondo Fred Espenak, astronomo della NASA.

La 3ª Superluna dell’anno

La 2ª luna piena di agosto è la 3ª e la più vicina delle 4 Superlune del 2023. A 357.344km dalla Terra, è la Superluna più grande e luminosa del 2023, anche se è solo 186km più vicina di quella di inizio agosto, che era a 357.530km di distanza.

La prossima luna piena sarà la Harvest Moon, la Luna del Raccolto, il 29 settembre. Oltre ad essere una delle Lune Piene più note dell’anno, sarà l’ultima Superluna nel 2023.