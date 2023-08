Lo straordinario spettacolo del tramonto della Superluna dello Storione sull’Etna all’alba | GALLERY

MeteoWeb

Spettacolo straordinario all’alba di questa mattina nello Stretto di Messina quando, mentre il sole iniziava a sorgere ad oriente, la Superluna dello Storione tramontava ad ovest. Particolarmente affascinante e suggestivo lo scenario che i reggini hanno potuto ammirare intorno alle 06:00, quando la Superluna si è tuffata dietro l’Etna regalando scorci davvero magici.

Quella della scorsa notte è stata la luna piena di Agosto, la seconda Superluna del 2023, che è definita Superluna dello Storione nella cultura popolare per il richiamo ai pesci storione che vengono trovati in abbondanza nei Grandi Laghi del Nord America in questo periodo dell’anno.