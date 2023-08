Tartaruga marina curata torna in libertà, appuntamento sabato 19 agosto a Brancaleone

MeteoWeb

Ridare la libertà a una tartaruga marina finalmente guarita è sempre una gioia immensa Ogni anno solo nel Mediterraneo, vengono catturate accidentalmente dalla pesca commerciale, 150mila tartarughe marine di cui 50mila muoiono durante la catture e un numero ancora non identificato sono vittime dell’inquinamento da plastica.

Il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone è un vero e proprio ospedale per tartarughe marine con l’obiettivo di salvaguardare la specie nell’area del basso Ionio Reggino. Attivo dal 2006 negli anni è diventato un punto di riferimento per istituzioni e popolazione locale e ad oggi, ha recuperato, curato e rilasciato in mare oltre 700 esemplari rivenuti in difficoltà. La missione del Centro è proteggere gli oceani e, per questo motivo, “per approfondire e conoscere meglio il nostro lavoro, siete tutti invitati a partecipare alla liberazione” di un esemplare soccorso, curato e riabilitato dal Centro, si spiega in una nota. “L’appuntamento è per sabato 19 agosto 2023 presso il Lido Solaria sul lungomare di Brancaleone, alle ore 11.30“.