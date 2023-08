Tempesta Hans, caos in Norvegia: diga cede dopo giorni di piogge torrenziali, “non è finita” | FOTO

MeteoWeb

Una diga nel Sud della Norvegia ha ceduto parzialmente ieri dopo giorni di forti piogge che hanno provocato frane e inondazioni nella regione montuosa e costretto le comunità a valle a lasciare le proprie case. Le autorità inizialmente avevano considerato l’ipotesi di fare saltare in aria parte della diga della centrale idroelettrica di Braskereidfoss sul Glåma. L’idea era di impedire che le comunità a valle venissero inondate utilizzando un’esplosione limitata e controllata per rilasciare la pressione sulla diga. La proposta è stata scartata dopo che l’acqua ha successivamente creato una breccia nella struttura, ha dichiarato il ​​​​portavoce della polizia Fredrik Thomson. Ora i funzionari sperano di vedere un livellamento graduale e uniforme dell’acqua, ha affermato Thompson.

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha avvertito che le inondazioni continueranno ad essere una minaccia poiché l’acqua in eccesso scorre a valle. “Non è affatto finita,” ha sottolineato. “Potrebbe essere il livello dell’acqua più alto in 50 anni o più“. I generatori della diga hanno smesso di funzionare ieri dopo un guasto alla rete elettrica, ha dichiarato l’operatore dell’impianto Hafslund Eco in una nota. Un sistema automatico che avrebbe dovuto aprire le paratoie per far uscire l’acqua non è entrato in funzione. L’acqua in rapida risalita si è poi riversata sulla diga e nella stessa centrale elettrica, causando gravi danni, hanno riportato i funzionari. Enormi volumi d’acqua si sono riversati riversando sulle parti occidentali della diga, ha detto Thomson. L’acqua ha squarciato una strada a due corsie e le recinzioni che attraversavano la parte superiore della diga. Almeno 1.000 persone vivono in comunità vicine al fiume nella zona e le autorità hanno affermato che sono state tutte evacuate prima che la diga iniziasse a cedere.

L’ondata di maltempo ha provocato la morte di una donna norvegese sulla settantina, deceduta dopo essere caduta in un ruscello. Più di 600 persone sono state evacuate in una regione a Nord di Oslo e la polizia delle zone a Sud ha riferito che la situazione era “poco chiara e caotica“. Tutte le strade principali tra Oslo e Trondheim sono state chiuse, secondo l’amministrazione norvegese delle strade pubbliche. “Siamo in una situazione di crisi di dimensioni nazionali,” ha detto il sindaco della contea di Innlandet Aud Hove. “Le persone sono isolate in diverse comunità locali e i servizi di emergenza rischiano di non essere in grado di raggiungere le persone che hanno bisogno di aiuto“.

Il sistema meteorologico noto come Tempesta Hans ha colpito parti della Scandinavia e dei Paesi baltici per diversi giorni, provocando esondazione di fiumi, danni nelle strade e abbattendo rami che hanno ferito le persone.

Nel frattempo, nella vicina città della Svezia, Goteborg, gran parte del porto è rimasta sott’acqua. Le agenzie meteo di entrambi i paesi hanno emesso avvisi urgenti. “È eccezionale avere un’area di bassa pressione come Hans che ha portato così tanta pioggia per diversi giorni di fila,” ha affermato Erik Hojgard-Olsen, meteorologo dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (SMHI), citato dal quotidiano Aftonbladet. “Soprattutto per essere un mese estivo, è durato a lungo“.