Tempesta Franklin, l’Ue lancia l’allarme: possibili inondazioni in Repubblica Dominicana e Haiti

È atteso per oggi il passaggio della tempesta Franklin, “la seconda della stagione degli uragani atlantici” – sulla Repubblica Dominicana e Haiti. “Franklin potrebbe portare inondazioni improvvise pericolose per la vita“, è l’allarme lanciato dalla Direzione generale della Commissione Ue per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (Dg Echo): “Stiamo monitorando attentamente la situazione“.