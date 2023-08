Maltempo, la tempesta Hans flagella la Scandinavia: Norvegia e Svezia martoriate da piogge torrenziali | FOTO

MeteoWeb

Il servizio di gestione delle emergenze Copernicus è stato incaricato di monitorare le conseguenze determinate dal passaggio della tempesta Hans in 8 aree interessate nella regione della Norvegia orientale. Diverse frane innescate da forti piogge sono state segnalate durante la notte nelle montagne della Norvegia meridionale, mentre la polizia ha reso noto che oltre 600 persone sono state evacuate nella regione a Nord di Oslo. “La situazione è ancora poco chiara e caotica,” ha sottolineato la polizia dopo che la tempesta Hans ha martoriato diverse zone della Scandinavia e dei Paesi Baltici per giorni, provocando esondazione di fiumi, danni alle strade e diversi feriti per la caduta di rami. Migliaia sono rimasti senza elettricità.

Gran parte del porto di Göteborg, la seconda città più grande della Svezia, era sommersa dall’acqua. In Estonia ieri circa 5mila famiglie sono rimaste senza elettricità. Nelle prossime ore attese piogge più intense sulla Norvegia meridionale e sulla Svezia centrale. “È eccezionale avere un’area di bassa pressione come Hans che ha portato così tanta pioggia per diversi giorni di fila,” ha affermato Erik Hojgard-Olsen, meteorologo dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (SMHI), citato dal quotidiano Aftonbladet. “Soprattutto per essere un mese estivo, è durato a lungo“.