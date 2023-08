La tempesta Idalia avanza nel Mar dei Caraibi, Cuba bersagliata da vento forte e temporali

MeteoWeb

La tempesta tropicale Idalia, che si sta muovendo nel Mar dei Caraibi, sta assediando gran parte del territorio di Cuba, in particolare le regioni occidentali e centrali: l’allerta è stata lanciata dall’Istituto di Meteorologia (Insmet). La tempesta, la 10ª dell’attuale stagione dei cicloni nell’Atlantico, ha mantenuto un movimento “lento e irregolare” sul Nord/Ovest del Mar dei Caraibi e nelle ultime ore si è spostata verso Nord/Est. L’ultimo aggiornamento riportava Idalia a 155 km a Est-Sud/Est di Cozumel, in Messico, e a 200 km a Sud di Cabo San Antonio, la punta di Pinar del Rio, la provincia più occidentale di Cuba. Idalia fa registrare venti massimi a 65 km/h con raffiche più elevate, così come forti precipitazioni che si sono intensificate nelle ultime ore.