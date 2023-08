La tempesta Idalia si rafforza e diventa un uragano | MAPPE

MeteoWeb

La tempesta Idalia si è rafforzata ed è diventata un uragano, mentre continua a dirigersi verso la costa della Florida: è quanto ha reso noto il National Hurricane Center statunitense. “Idalia è ora un uragano. Si prevede che si intensifichi rapidamente fino a diventare un uragano maggiore estremamente pericoloso prima di toccare terra mercoledì,” hanno spiegato gli esperti dell’NHC.

Un “uragano maggiore” è una classificazione riservata a quelli che superano la categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, che ne comprende 5. Secondo l’NHC, è probabile che causino distruzioni “devastanti” e “catastrofiche“. “Inondazioni costiere pericolose per la vita e venti pericolosi sono sempre più probabili per alcune parti della Florida,” ha avvertito il Centro. Mercoledì potrebbero verificarsi inondazioni improvvise e urbane in alcune zone della Florida e della Georgia meridionale, e potrebbero raggiungere parti della Carolina del Sud da mercoledì a giovedì, ha avvertito l’NHC. Al momento dell’ultimo bollettino, Idalia si trovava a 600 km a Sud-Sud/Ovest di Tampa (Florida) facendo registrare venti sostenuti fino a 120 km/h. Oggi a Cuba sono previste piogge, mareggiate e forti venti che potrebbero causare inondazioni e frane.