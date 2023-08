Tempesta Rea a Maiorca: giovane turista muore travolta da un’onda

MeteoWeb

Oltre a due dispersi, la tempesta Rea alle Baleari ha provocato anche una vittima. Prima di colpire l’Italia, la tempesta aveva scaricato forti piogge e forti venti sull’arcipelago spagnolo, causando danni. Nel mare, reso agitato dal vento, una turista tedesca di 25 anni è morta a Maiorca dopo essere stata travolta da un’onda mentre nuotava. Lo riporta Ntv citando la Polizia spagnola. Ieri la giovane donna, insieme al suo fidanzato, si è tuffata in mare nella baia rocciosa di Sa Calobra, nel nord-ovest dell’isola. La 25enne è stata travolta dall’onda e non è riuscita a ritornare a riva a causa della forte corrente. I soccorritori sono riusciti a portarla a riva ma la ragazza era già priva di sensi. Trasportata in ospedale, ne è stato accertato il decesso. Il fidanzato è, invece, riuscito ad aggrapparsi a una roccia ed è stato salvato in elicottero. L’uomo ha riportato solo alcune escoriazioni. La Polizia sta indagando sulle dinamiche dell’incidente.

Il servizio meteorologico spagnolo Aemet aveva emesso un avviso giallo a causa delle onde alte sulla costa. La spiaggia, che si trova tra le ripide scogliere di Sa Calobra, non prevede un servizio di assistenza bagnanti.

Sempre a causa degli effetti della tempesta Rea a Maiorca, risultano dispersi due velisti tedeschi, padre e figlio, che domenica erano a bordo della barca ‘Makan Angin’, partita da Cala Galdana a Minorca e diretta a Cala d’Or a Maiorca.