La tempesta tropicale Hilary tocca terra in Messico: inondazioni nella Death Valley in California | VIDEO

La tempesta tropicale Hilary ha toccato terra nella penisola messicana della Baja California. La tempesta con venti di 104km/h è approdata alle 20 (ora italiana) in un’area scarsamente popolata circa 250 chilometri a sud di Ensenada. Le sue piogge torrenziali hanno inondato le strade della Baja California e hanno iniziato ad interessare anche il sud della California. Le città messicane di Ensenada e Tijuana, direttamente sul percorso della tempesta, hanno chiuso tutte le spiagge e aperto una mezza dozzina di rifugi presso complessi sportivi e uffici governativi. “Una persona è annegata sabato nella città messicana di Santa Rosalia quando un veicolo è stato spazzato via da un corso d’acqua in piena. I soccorritori hanno salvato altre quattro persone”, ha detto Edith Aguilar Villavicencio, sindaco della municipalità di Mulege. Le linee elettriche sono state interrotte in molti punti e il personale di emergenza sta lavorando per ripristinare l’energia e raggiungere le persone colpite dall’emergenza.

Nel pomeriggio di oggi, Hilary era appena a sud-sudest di San Diego, ha riferito il National Hurricane Center (NHC), e si stava muovendo verso nord-ovest a 41km/h. Il nucleo centrale di Hilary continuerà a seguire la rotta verso nord-nordovest attraverso la penisola della Baja California e alla fine attraverserà gli Stati Uniti. I meteorologi hanno affermato che Hilary è stata la prima tempesta tropicale a colpire la California meridionale in 84 anni, portando il potenziale di inondazioni improvvise, smottamenti, tornado isolati, forti venti e blackout. Almeno nove milioni di persone sono sotto allerta per inondazioni improvvise nella California meridionale. Il fango si è riversato sulle autostrade, l’acqua ha travolto i sistemi di drenaggio e i rami degli alberi sono caduti in alcuni punti da San Diego a Los Angeles. Inondazioni anche nel Death Valley National Park.

Allerta per molti stati occidentali

Aumentano le preoccupazioni che le inondazioni improvvise possano danneggiare località fino all’Idaho che raramente ricevono piogge così intense. Hilary dovrebbe rimanere una tempesta tropicale nel Nevada centrale nella giornata di lunedì 21 agosto prima di dissiparsi. Diversi stati occidentali degli USA potrebbero essere colpiti da piogge che capitano una volta ogni secolo, con una buona probabilità che Hilary possa battere i record di tutti i tempi come il ciclone tropicale più piovoso conosciuto in Nevada, Oregon e Idaho.

Il direttore dell’NHC, Michael Brennan, ha affermato che anche se Hilary si è indebolito da uragano di categoria 4 a tempesta tropicale, è l’acqua, non il vento, a rappresentare il pericolo maggiore. Ha detto che alcune aree potrebbero ricevere nell’arco di ore la quantità di pioggia che normalmente cade in un anno intero. Brennan ha detto che le precipitazioni potrebbero raggiungere tra 70 e 150mm in molte aree. I meteorologi hanno avvertito che potrebbe scaricare fino a 250mm – l’equivalente di un anno di pioggia – in alcune aree isolate.

La traiettoria della tempesta tropicale Hilary in Messico e USA

Allerta in California

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza. Nello stato, ieri sono stati emessi avvisi di evacuazione per l’isola di Santa Catalina, esortando residenti e bagnanti a lasciare la destinazione turistica e per diverse comunità montane e pedemontane nella contea di San Bernardino. Le autorità di Los Angeles si sono affrettate a portare i senzatetto nei rifugi e hanno ordinato la chiusura di tutte le spiagge statali nelle contee di San Diego e Orange. Il Joshua Tree National Park e la Mojave National Preserve della California sono stati chiusi per impedire ai visitatori di rimanere bloccati a causa delle inondazioni. “Esorto tutti, tutti coloro che si trovano sulla traiettoria di questa tempesta, a prendere precauzioni e ad ascoltare la guida delle autorità statali e locali”, ha affermato il Presidente Joe Biden.

Sono in aumento le cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di San Diego. Secondo il sito web di monitoraggio FlightAware, il 37% dei voli in partenza da San Diego oggi è stato cancellato, per un totale di 119 voli. Allo stesso tempo, anche il 41% dei voli – per un totale di 130 – in arrivo in aeroporto è stato cancellato. Anche Las Vegas e le aree circostanti sono in stato di emergenza a causa della tempesta tropicale, come dichiarato dal manager della contea di Clark Kevin Schiller. L’area ricreativa nazionale del lago Mead – a sole 30 miglia a est della città – è chiusa a tutti gli usi ricreativi.

Nasce la tempesta tropicale Emily

Nel frattempo, uno dei numerosi sistemi di tempesta nell’Oceano Atlantico si è trasformato nella tempesta tropicale Emily, secondo il National Hurricane Center. Si trova lontano dalla terraferma, spostandosi verso ovest nell’oceano aperto.