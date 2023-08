Rischio tempesta tropicale, allerta in Honduras

MeteoWeb

Le autorità di protezione civile dell’Honduras hanno diramato un’allerta meteo verde (preventiva) in 12 dei 18 dipartimenti a causa delle piogge che causeranno lo spostamento di un’onda tropicale e di una depressione. Il Segretario di Stato presso gli Uffici nazionali per la gestione dei rischi e delle emergenze ha indicato in un comunicato che l’allerta si applicherà per 72 ore. I dipartimenti in allerta verde sono Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira e Intibucá (ovest), Yoro e Cortés (nord), Comayagua, Francisco Morazán e La Paz (centro), Valle e Choluteca (sud).

L’allerta verde in Honduras implica il monitoraggio di un fenomeno che potrebbe rappresentare una grave minaccia. Secondo il Center for Atmospheric, Oceanographic and Seismic Studies (Cenaos), un’onda tropicale entrerà oggi in territorio honduregno e interesserà il Paese per almeno 48 ore. L’onda tropicale interagirà con una depressione che favorirà “la convergenza dell’umidità e la formazione di nubi a sviluppo verticale sulla parte occidentale del Paese“, dove si potrebbero registrare accumuli fino a 100 mm in 24 ore.

Nelle regioni centrali e meridionali dell’Honduras si potrebbero registrare fino a 20 mm di pioggia, e nelle parti alte delle montagne fino a 40 mm. Nel resto del Paese centroamericano sono previste precipitazioni deboli e sparse. Previste anche onde alte che potrebbero raggiungere più di un metro di altezza su entrambe le coste.